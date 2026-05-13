A Pellezzano si tiene il “Bauleni on Tour”, evento dedicato alla presentazione di 16 anni di progetti di cooperazione internazionale in Zambia. Durante l’iniziativa, viene organizzato un aperitivo solidale per condividere l’esperienza di un percorso di aiuto e sviluppo comunitario. L’evento mira a raccontare le attività portate avanti nel corso degli anni, con particolare attenzione ai principi di dignità e partecipazione delle comunità coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti Un aperitivo solidale per raccontare un’esperienza di cooperazione internazionale costruita dal basso, tra dignità, partecipazione e sviluppo comunitario. Farà tappa anche in Campania il “Bauleni on Tour 2026”, il viaggio italiano di Diego Cassinelli, il pasticcere milanese che da oltre sedici anni vive nello slum di Bauleni, alla periferia di Lusaka, in Zambia, dove ha scelto di trasformare la solidarietà in un progetto concreto di emancipazione sociale. L’unica tappa campana del tour è in programma venerdì 15 maggio, alle ore 19.30, presso l’agriturismo Tre Archi di Pellezzano, a pochi minuti dal quartiere Fratte di Salerno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Arriva a Pellezzano il “Bauleni on Tour”: Cassinelli racconta 16 anni di progetti solidali in Zambia

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