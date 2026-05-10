Puglia 361 progetti per Orizzonti solidali | boom di idee nel sociale

In Puglia sono stati presentati 361 progetti nell’ambito di Orizzonti solidali, con un totale di finanziamenti di 300 mila euro destinati a diverse aree sociali. Tra le iniziative approvate, alcune si concentrano sulla prevenzione dell’abbandono scolastico, mentre altre riguardano servizi di assistenza e inclusione sociale. La distribuzione delle risorse mira a sostenere interventi nelle comunità locali e nelle scuole della regione.

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