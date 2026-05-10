Puglia 361 progetti per Orizzonti solidali | boom di idee nel sociale
In Puglia sono stati presentati 361 progetti nell’ambito di Orizzonti solidali, con un totale di finanziamenti di 300 mila euro destinati a diverse aree sociali. Tra le iniziative approvate, alcune si concentrano sulla prevenzione dell’abbandono scolastico, mentre altre riguardano servizi di assistenza e inclusione sociale. La distribuzione delle risorse mira a sostenere interventi nelle comunità locali e nelle scuole della regione.
? Domande chiave Quali aree della Puglia riceveranno i 300mila euro di finanziamento?. Come influenzeranno i progetti selezionati la lotta all'abbandono scolastico?. Quali province guidano la classifica della partecipazione sociale regionale?. Quando verranno annunciate le realtà che riceveranno il sostegno economico?.? In Breve 300mila euro destinati a 361 progetti tra assistenza sociale, cultura e scuola.. Bari guida con 122 proposte, seguita da Bat con 73 e Taranto con 50.. Commissione tecnica valuterà le proposte per annunci finali entro fine giugno.. 6 candidature provengono da realtà operanti a livello nazionale oltre i confini pugliesi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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