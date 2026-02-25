Anfi Bari Odv | nuovo direttivo La Scala guida progetti solidali

L’avvocato La Scala assume di nuovo la presidenza di Anfi Bari Odv, dopo il rinnovo del direttivo avvenuto questa settimana. La scelta deriva dall’esigenza di rafforzare i progetti a favore delle famiglie in difficoltà, che l’associazione sostiene da anni. La sua riconferma segna un passo importante nel percorso di continuità e innovazione per l’organizzazione. La decisione è stata presa durante l’assemblea dei volontari, che ha approvato le nuove nomine.

Si rinnova il direttivo Anfi Bari Odv: l'avvocato La Scala riconfermato presidente Bari, 24 febbraio 2026 — L'associazione di volontariato Anfi Bari Odv ha rinnovato il proprio direttivo, confermando alla presidenza l'avvocato Antonio La Scala. L'annuncio arriva dopo le elezioni interne tenutesi nei giorni scorsi, che hanno la riconferma unanime del presidente uscente e l'elezione dei nuovi membri del direttivo. L'Anfi Bari Odv, fondata nel 2020, è attiva in diverse iniziative di utilità sociale. La riconferma di La Scala alla guida dell'associazione è stata accompagnata dalla nomina di Antonio Fiore come vicepresidente, Cristiano Scardia come segretario e Massimo Damiani come tesoriere.