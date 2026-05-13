Arresti per droga esplosivi ed estorsioni | dal gruppo un sistematico ricorso alla violenza e alle minacce
Nell’ambito di un’operazione condotta dalla squadra mobile, sono stati eseguiti arresti riguardanti reati di droga, esplosivi ed estorsioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale coinvolto nello spaccio e nella detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di numerose armi e ordigni esplosivi. Le attività illecite del gruppo si sono svolte in un quadro organizzato, con un ricorso sistematico alla violenza e alle minacce.
Spaccio e detenzione di stupefacenti, detenzione di un gran numero di armi ed esplosivi, estorsioni. I reati consumati dal gruppo smantellato dall'operazione della squadra mobile conclusa ieri, 12 maggio, sono inseriti in un “contesto criminale ben strutturato”, caratterizzato da una relazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Arrestato per detenzione a fini di spaccio: sequestrati oltre 3 chili di cocaina
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