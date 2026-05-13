Arresti per droga esplosivi ed estorsioni | dal gruppo un sistematico ricorso alla violenza e alle minacce

Nell’ambito di un’operazione condotta dalla squadra mobile, sono stati eseguiti arresti riguardanti reati di droga, esplosivi ed estorsioni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo criminale coinvolto nello spaccio e nella detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di numerose armi e ordigni esplosivi. Le attività illecite del gruppo si sono svolte in un quadro organizzato, con un ricorso sistematico alla violenza e alle minacce.

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