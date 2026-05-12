Droga estorsioni ed esplosivi | i nomi dei 16 arrestati a Latina
Nella mattinata di oggi, un'operazione ha portato all'arresto di 16 persone a Latina, coinvolte in attività che vanno dal traffico di droga alle estorsioni. Durante le operazioni sono stati sequestrati esplosivi e armi da fuoco. La notizia è stata accompagnata dal rumore di un elicottero che sorvolava la città, mentre le forze dell'ordine eseguivano le misure cautelari. Le indagini hanno raccolto elementi riguardanti il commercio di crack, hashish e cocaina.
Armi, estorsioni, gli affari con la droga, in particolare crack, hashish e cocaina. I cittadini si sono svegliati con il rumore di un elicottero che sorvolava la città. Sono 16 gli arresti nell'ambito dell'operazione scattata all'alba di oggi, 12 maggio. Destinatari di una misura cautelare in.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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