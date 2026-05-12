Droga estorsioni ed esplosivi | i nomi dei 16 arrestati a Latina

Nella mattinata di oggi, un'operazione ha portato all'arresto di 16 persone a Latina, coinvolte in attività che vanno dal traffico di droga alle estorsioni. Durante le operazioni sono stati sequestrati esplosivi e armi da fuoco. La notizia è stata accompagnata dal rumore di un elicottero che sorvolava la città, mentre le forze dell'ordine eseguivano le misure cautelari. Le indagini hanno raccolto elementi riguardanti il commercio di crack, hashish e cocaina.

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