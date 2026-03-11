Non solo droga la violenza esercitata dai due gruppi | intimidazioni ed estorsioni

A Ostuni, 36 persone sono state indagate per un totale di 40 ipotesi di reato che includono, oltre al traffico di droga, episodi di violenza come estorsioni, tentativi di violenza privata e danneggiamenti con incendio. Tra i reati contestati ci sono anche un'estorsione riuscita e una tentata, oltre a un episodio di intimidazione diretto a danneggiare proprietà tramite incendio.

OSTUNI - Su 40 ipotesi di reato contestate ai 36 indagati, sette non riguardano i presunti traffici di droga: si spazia dalle estorsioni (una tentata, una riuscita) alla tentata violenza privata, passando per il danneggiamento seguito da incendio. L'operazione "Clean" - con 25 arresti eseguiti.