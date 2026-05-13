Arrestato il chimico dell’eroina Il laboratorio nel bagno blindato e quella battuta amara | Avete fatto bingo

Nella giornata di ieri, la polizia ha effettuato un blitz in un appartamento di Milano, scoprendo un laboratorio clandestino nascosto nel bagno. Tra le persone fermate, un uomo identificato come il presunto responsabile della produzione di eroina. Durante l’operazione, l’indiziato ha commentato con tono amaro: “Avete fatto bingo”, mentre gli agenti sequestravano sostanze e attrezzature utilizzate per il narcotraffico.

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