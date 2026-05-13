Arrestato il chimico dell’eroina Il laboratorio nel bagno blindato e quella battuta amara | Avete fatto bingo

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la polizia ha effettuato un blitz in un appartamento di Milano, scoprendo un laboratorio clandestino nascosto nel bagno. Tra le persone fermate, un uomo identificato come il presunto responsabile della produzione di eroina. Durante l’operazione, l’indiziato ha commentato con tono amaro: “Avete fatto bingo”, mentre gli agenti sequestravano sostanze e attrezzature utilizzate per il narcotraffico.

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Milano, 13 maggio 2026 – “Avete fatto bingo!”. L’ironia maschera a fatica la sorpresa per il blitz della polizia. Luan H., cinquantaduenne albanese, è appena uscito “in maniera molto tranquilla” da un ex bagno comune di un condominio popolare: tre metri quadrati al massimo con una turca al centro, ormai in disuso da anni. Quel locale, incastonato tra i cinque appartamenti del primo piano di uno stabile di via San Dionigi, ha una particolarità che salta subito all’occhio e che stride con il contesto di un immobile di vecchia costruzione e piuttosto degradato: è protetto da una porta blindata, sebbene all’interno non ci sia niente di prezioso. O meglio, non ci dovrebbe essere.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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