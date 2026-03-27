Durante un controllo stradale, gli agenti hanno trovato un arsenale nascosto all’interno di un’auto, che includeva armi di varia tipologia. Le armi, solitamente associate a scenari di conflitto, erano state sottratte a gruppi criminali organizzati. Il ritrovamento è stato documentato anche in un video, in cui uno degli agenti commenta con entusiasmo l’avvenuto ritrovamento.

La scoperta dei carabinieri a Torre Annunziata. In manette un uomo e una donna Un vero e proprio arsenale sottratto alla criminalità organizzata. Armi che si vedono in scenari di guerra e che invece circolavano nelle strade della città. Siamo a Torre Annunziata ed è quasi mezzanotte. Una Fiat Panda percorre via Andolfi. La gazzella dei carabinieri decide di fermare l’utilitaria con a bordo due persone. Chi guida ha 42 anni ed è un libero vigilato napoletano, zona Centro storico, mentre la passeggera è una 39enne di Giugliano, anche lei è già nota alle forze dell’ordine. La paletta si alza e intima l’Alt. La panda accosta, il finestrino si abbassa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Fermati per un controllo, avevano un arsenale in auto: “Avete fatto bingo brigadié” (VIDEO)

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