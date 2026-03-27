Avete fatto bingo brigadiè! La coppia si arrende all’alt dei carabinieri di Torre Annunziata | nel baule della Panda avevano un arsenale da guerra

Una coppia ha consegnato spontaneamente un arsenale nascosto nel baule di una Panda, fermata dai carabinieri di Torre Annunziata poco prima di mezzanotte di giovedì 26 marzo. L’uomo alla guida ha detto: «Avete fatto bingo brigadiè!», e si è arresa agli agenti. Gli oggetti trovati nel veicolo non sono stati specificati. L’episodio è avvenuto nelle strade della città campana.

«Avete fatto bingo, brigadiè!». Così l’uomo alla guida della Panda ha deciso di arrendersi ai carabinieri poco prima della mezzanotte di giovedì 26 marzo. Fermata con una operazione di routine con la paletta a un posto di blocco su via Andolfi a Torre Annunziata quella Panda in realtà non destava grande sospetto. Alla guida un uomo di 42 anni residente nel centro storico di Napoli, al suo fianco quella che poteva sembrare la sua compagna: una donna di 39 anni di Giugliano. I carabinieri però hanno realizzato di avere fatto davvero bingo quando hanno aperto il baule dell’auto. Waffen SS nel 1944 a Varsavia con imbracciata la Mp40 Nel carico di armi anche una pistola mitragliatrice usata dai nazisti. 🔗 Leggi su Open.online

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