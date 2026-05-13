Arrestato 30enne a Torricella per maltrattamenti in famiglia | aveva aggredito la madre

Da tarantinitime.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata dell’11 maggio 2026, i Carabinieri di Torricella hanno arrestato un uomo di 30 anni in flagranza di reato. La vicenda riguarda un episodio di aggressione ai danni della madre convivente. L’arresto è stato effettuato subito dopo l’intervento delle forze dell’ordine. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle circostanze dell’accaduto.

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Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata dell’11 maggio 2026, i Carabinieri della Stazione di Torricella hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L’intervento è scattato al termine di un’attività condotta secondo le procedure del “codice rosso”, avviata dopo la denuncia presentata dalla donna, che ha riferito di reiterati comportamenti aggressivi e minatori. Dalle verifiche effettuate, è emerso che già il 5 maggio, al culmine di una lite per motivi banali, l’uomo avrebbe minacciato di morte la madre, colpendola al volto con un pugno e impedendole di lasciare l’abitazione, sottraendole anche il telefono cellulare.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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