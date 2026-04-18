Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito Arrestato un 40enne ad Assisi

Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Assisi per maltrattamenti familiari e per aver aggredito un agente di polizia. L’individuo avrebbe ripetutamente vessato i genitori con comportamenti violenti e danneggiamenti. Durante un intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha aggredito un agente, rendendo necessario l’arresto. La vicenda si inserisce in una serie di episodi di violenza domestica segnalati nella zona.

Ancora una storia di maltrattamenti, di violenze, danneggiamenti da parte di un figlio nei confronti dei genitori. Figlio che non placa la sua furia nemmeno di fronte alle forze dell’ordine tanto da colpire con un calcio un agente, finito al pronto soccorso. La Polizia di Stato di Assisi ha arrestato un quarantenne per resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero unico di Emergenza 112 da parte di una donna: chiedeva che la Polizia intervenisse in quanto il figlio era in forte stato di agitazione. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato all’esterno dell’abitazione i genitori del quarantenne, entrambi visibilmente spaventati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad Assisi Notizie correlate Leggi anche: Assisi, 40enne terrorizza i genitori e prende a calci un agente: arrestato con notevole difficoltà Avellino, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate: arrestato 40enneI Carabinieri della Stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Vigevano: in carcere un 50enne condannato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni; Polizia, la lotta alle violenze: Quei reati odiosi in famiglia; Maltrattamenti in famiglia a Vigevano, arrestato un 49enne; Maltrattamenti in famiglia e lesioni, arriva la condanna per un 48enne: dovrà scontare oltre tre anni di carcere. Maltrattamenti in famiglia e poi un agente aggredito. Arrestato un 40enne ad AssisiAncora una storia di maltrattamenti, di violenze, danneggiamenti da parte di un figlio nei confronti dei genitori. Figlio che non placa la sua furia nemmeno di fronte alle forze dell’ordine tanto da ... lanazione.it Rivoli (TO): Arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce con arma da fuocoArrestato a Rivoli un 37enne accusato di maltrattamenti in famiglia e minacce con arma da fuoco. La Polizia di Stato interviene dopo l'allarme della vittima. lamilano.it L'influencer si sfoga dopo che l'ex compagno, condannato per maltrattamenti, ottiene i domiciliari e la denuncia per diffamazione - facebook.com facebook Neonato morto per maltrattamenti, arrestati i genitori fuggiti in Svizzera con l’altra figlia x.com