Roma Tor Bella Monaca I Carabinieri arrestato un 36enne per maltrattamenti in famiglia Vittime la madre e il fratello

Nella notte, i Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato un uomo di 36 anni per maltrattamenti in famiglia. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di una richiesta di aiuto e hanno trovato la madre e il fratello dell'uomo in uno stato di paura e disagio. L’arresto è stato eseguito sul posto e l’uomo è stato portato in caserma. La famiglia ha riferito di aver subito comportamenti violenti e minacciosi.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza “112 Nue”. I militari sono giunti presso l’abitazione di Via Alaia, dove hanno trovato la madre e il fratello convivente dell’uomo in forte stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe posto in essere reiterate violenze verbali e fisiche, accompagnate da minacce di morte, spesso scaturite dall’abuso di sostanze alcoliche. Poco prima dell’arrivo dei militari, il 36enne aveva inoltre danneggiato l’autovettura in uso alla madre, colpendola ripetutamente. Nonostante la gravità della situazione, le vittime hanno riferito di non aver mai presentato denunce – querele.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma. Tor Bella Monaca. I Carabinieri arrestato un 36enne per maltrattamenti in famiglia. Vittime la madre e il fratello Notizie correlate Roma: molesta passeggeri e minaccia autista bus 20 a Tor Bella Monaca, arrestatoAttimi di tensione si sono verificati ieri sera, intorno alle 22, su un autobus Atac della linea 20, situato in via Duilio Cambellotti, nel quartiere... Montoro (AV) – Maltrattamenti in famiglia: 36enne arrestato dai CarabinieriArresto a Montoro: uomo fermato per maltrattamenti in famiglia, posto in carcere dopo aggressione alla compagna I Carabinieri della Stazione di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tor Bella Monaca, Gabriele Galal nuovo Alfiere della Repubblica per il suo impegno con la Croce Rossa; Roma Sud-Est, da Don Bosco a Tor Bella Monaca: nuovi playground e campi da riqualificare; Maxi operazione antidroga a Roma: 10 arresti tra Tor Bella Monaca, Prenestina e Casal Palocco; Tor Bella Monaca, lo spaccio diventa blindato: il sistema della feritoia smantellato dalla Polizia. Roma, minacce di morte e botte a madre e fratello: 36enne arrestato a Tor Bella Monaca dopo l’intervento dei carabinieriRoma, 36enne arrestato a Tor Bella Monaca, minacce e violenze contro madre e fratello. Danneggiata anche l’auto ... affaritaliani.it Tor Bella Monaca, carabinieri arrestano un 36enne per maltrattamenti in famigliaDa parte dell'uomo ripetute violenze verbali e fisiche, accompagnate da minacce di morte, nei confronti di madre e fratello ... rainews.it #Roma, fiamme sul bar dei #Moccia a Tor Bella Monaca x.com Extra Tv. . ROMA, TOR BELLA MONACA: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, RUMENO IN CARCERE - facebook.com facebook