Arrampicata doppietta d’oro per il Crazy Center a Graz
Durante la competizione di arrampicata a Graz, il Crazy Center ha conquistato due medaglie d’oro. Un atleta ha ottenuto il primo posto nella categoria Under 17, mentre un altro ha migliorato il risultato di un precedente secondo posto, portando a casa l’oro. Sul podio sono saliti anche altri giovani atleti, che si sono distinti nelle diverse discipline della gara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie regioni.
? Punti chiave Come ha fatto Zingrini a trasformare l'argento di Soure in oro?. Chi sono gli atleti che hanno dominato il podio Under 17?. Quale segreto tecnico ha permesso il bis di Giovanni Bagnoli?. Come influenzeranno questi punti la corsa al titolo finale a Bruxelles?.? In Breve Tommaso Milanese quinto Under 19 e Pietro Franzoni bronzo Under 17.. Leonardo Donola quarto posto nella categoria Under 17 a Graz.. Cristiano Ticci sottolinea la crescita tecnica del Crazy Center pratese.. Prossima tappa del circuito europeo a Bruxelles fine maggio.. Bagnoli e Zingrini conquistano il doppio oro nella specialità Boulder della Coppa Europa giovanile di arrampicata sportiva a Graz, in Austria, durante la seconda tappa del circuito internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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