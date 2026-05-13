Arrampicata doppietta d’oro per il Crazy Center a Graz

Durante la competizione di arrampicata a Graz, il Crazy Center ha conquistato due medaglie d’oro. Un atleta ha ottenuto il primo posto nella categoria Under 17, mentre un altro ha migliorato il risultato di un precedente secondo posto, portando a casa l’oro. Sul podio sono saliti anche altri giovani atleti, che si sono distinti nelle diverse discipline della gara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie regioni.

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