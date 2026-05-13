Arpino Collecarino frigge

La sesta edizione di Collecarino Frigge si svolgerà domenica 17 maggio presso la piazzetta Don Paolo Savona in località Collecarino ad Arpino. L’evento, inizialmente previsto per il 19 aprile, è stato rinviato e ora si terrà a partire dalle 11 del mattino. La manifestazione coinvolge la comunità locale e si svolge nel centro della frazione.

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La sesta edizione di Collecarino Frigge si terrà domenica 17 maggio, dopo essere stata rinviata dal 19 aprile, a partire dalle ore 11:00 presso la piazzetta Don Paolo Savona, in località Collecarino ad Arpino. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Contrada Collecarino, proporrà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il mercatino di ArpinoIl borgo di Arpino domenica 26 aprile si trasforma in una mostra di arte a cielo aperto. Poste Italiane: Arpino, l’ufficio postale diventa “polis”Arriva anche ad Arpino il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere...