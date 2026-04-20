Il mercatino di Arpino

Domenica 26 aprile, il borgo di Arpino si anima con un mercatino che trasforma Piazza Municipio in una esposizione di opere d'arte all'aperto. Le bancarelle e le installazioni attirano visitatori che si soffermano ad osservare le creazioni degli artigiani e degli artisti locali. L’atmosfera si riempie di colori e di dettagli che invitano a scoprire le diverse espressioni del talento presente nel paese.

Il borgo di Arpino domenica 26 aprile si trasforma in una mostra di arte a cielo aperto.Un' atmosfera magica in Piazza Municipio che coinvolge fin dal primo passo fino al punto di volersi fermare sempre di più per ammirare le tante creazioni dei nostri operatori del proprio ingegno.Creatività.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Arpino, mercatino degli Artigiani del borgo ODVIl Mercatino di Arpino ogni quarta domenica del mese con una nuova edizione ricca di creatività, tradizione e prodotti unici. Francesco Cicchella al Teatro Lendi di Sant'ArpinoAl Teatro Lendi di Sant’Arpino, da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio, alle ore 20:45 protagonista sarà Francesco Cicchella in “Tante belle cose live...