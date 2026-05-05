Bologna rapina una farmacia coprendosi il volto con una busta di plastica con due fori | arrestato

A Bologna, un uomo di 51 anni originario di Palermo è stato arrestato con l'accusa di aver messo a segno una rapina a mano armata in una farmacia. Durante l'episodio, si era coperto il volto con una busta di plastica con due fori, per nascondere l'identità. Le forze dell'ordine sono riuscite a identificare e fermare il sospettato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a una perquisizione successiva.

Eseguito un arresto a Bologna, dove un uomo di cinquantun anni è stato fermato con l’accusa di rapina a mano armata ai danni di una farmacia. L’uomo, originario di Palermo ma residente da anni nel capoluogo emiliano, è stato individuato e arrestato dalla Squadra Mobile su disposizione del GIP, dopo che le indagini hanno raccolto gravi indizi a suo carico. Le indagini e l’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio in seguito a una rapina avvenuta il 13 marzo 2026 in una farmacia situata in via della Battaglia a Bologna. Il giorno successivo, il 14 marzo 2026, gli investigatori della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del sospettato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bologna, rapina una farmacia coprendosi il volto con una busta di plastica con due fori: arrestato Notizie correlate Roma, donna sul bus con 8 cuccioli in una busta di plastica: interviene la polizia, scatta la denunciaLa polizia ha salvato otto cuccioli e denunciato una donna per maltrattamento di animali nel quartiere Monteverde a Roma, durante le festività... Bandito fa irruzione con un coltello: rapina a mano armata in una farmaciaSul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile Rapina a mano... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rapina una farmacia in pieno giorno armato di forbici, ladro in fuga; Due rapine in farmacia in 24 ore: caccia al bandito armato di forbici. Bologna, rapina una farmacia coprendosi il volto con una busta di plastica con due fori: arrestatoUn 51enne palermitano è stato arrestato a Bologna per rapina a mano armata in farmacia. Decisive le telecamere e la perquisizione. virgilio.it Bologna: la Polizia di Stato arresta, in esecuzione di misura cautelare in carcere, il presunto autore di rapina in farmaciaLa Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantunenne palermitano gravemente indiziato di avere consumato una rapina a mano armata in danno di una farmacia sita in via della Battaglia a Bologna.. virgilio.it “Bologna meriterebbe venisse impedito”. Il Pd riprova a vietare una manifestazione sulla remigrazione - facebook.com facebook #Bologna, #Sartori e #DiVaio guardano verso Parigi: ecco chi sono gli osservati speciali x.com