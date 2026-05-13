Arisa | Ho passato anni di confusione oggi sono serena Accettare la morte ci libera dal dolore

Arisa ha presentato il suo nuovo album intitolato Foto mosse, condividendo con Fanpage alcuni dettagli sul suo percorso personale. In un'intervista, ha spiegato di aver attraversato anni di forte confusione, arrivando a sentirsi più serena e accettando il tema della morte come un passo verso la liberazione dal dolore. La cantante ha anche parlato di come la musica e la famiglia abbiano giocato un ruolo importante nel suo processo di guarigione.

Arisa ha pubblicato il nuovo album Foto mosse. In questa intervista a Fanpage lo racconta, parlando anche di un periodo dell'essere uscita da un periodo di confusione, dell'imparare come smettere di soffrire, di musica, famiglia: "Ho vissuto anni di confusione forte. Mi sono chiesta chi fossi veramente".🔗 Leggi su Fanpage.it

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