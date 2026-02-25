Perché Serena Brancale ha pianto a Sanremo 2026 | Racconto una cosa che mi ferisce ancora ci ho messo sei anni

Serena Brancale a Sanremo 2026 crolla in un pianto liberatorio dopo l'esibizione di "Qui Con Me" e si classifica nelle prime cinque posizioni della classifica provvisoria della prima serata. Il motivo dietro le lacrime: "Parlo a mia madre in questo brano, mi guardo allo specchio e vedo lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it

“A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni per scriverla, ma è una ferita ancora aperta”: così Serena BrancaleSerena Brancale torna sul palco di Sanremo, ma questa volta con un motivo molto personale.

Sanremo 2026, Albano: "Mi ha cambiato la vita, quest'anno attenti a Serena Brancale"Albano ha deciso di recarsi alla Camera dei deputati lunedì per ricevere un premio legato al suo olio pugliese, dopo aver dichiarato che questa esperienza gli ha cambiato la vita.

Serena Brancale con Qui con me a Sanremo 2026

Temi più discussi: Sanremo, il pianto di Serena Brancale dopo la canzone Qui con me dedicata alla madre - Il video; Serena Brancale porta a Sanremo il suo lato più intimo: quella ferita ancora aperta per la perdita della madre; Sanremo 2026, Serena Brancale piange dopo la canzone sulla madre Maria De Filippis davanti alla sorella Nicole; Il testo e il significato della canzone Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026.

Qui con me, la canzone di Serena Brancale che fa piangere le mamme (e parla a chi ha perso una madre)Quando diventiamo genitori, certe canzoni ci toccano in un punto profondissimo, quello in cui paura di perdere e desiderio di proteggere si intrecciano. A Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me ... nostrofiglio.it

Perché ha pianto. Serena Brancale in lacrime a Sanremo, si scopre solo ora: emozione infinitaAl termine della sua esibizione al Festival di Sanremo, Serena Brancale non riesce a trattenere le lacrime. L’artista si commuove visibilmente sotto gli ... thesocialpost.it

LE 5 CANZONI PIÙ VOTATE DALLA STAMPA - In ordine casuale sono: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini. - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Prima 'classifica' del Festival: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini. Ma è una classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, frutto del voto della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. #Radio1 @SanremoR x.com