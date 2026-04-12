Fabrizio Moro | Sono stato autodistruttivo poi per paura della morte ho deciso di volermi bene

Durante un intervento a Canzonissima, l’artista ha condiviso un periodo complicato della sua carriera, caratterizzato da comportamenti autodistruttivi che lo hanno portato a una scarsa autostima. Ha anche raccontato di aver deciso di prendersi cura di sé, motivato dalla paura della morte. Le sue parole hanno evidenziato un passaggio importante nel suo percorso personale e professionale.