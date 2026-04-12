Fabrizio Moro | Sono stato autodistruttivo poi per paura della morte ho deciso di volermi bene
Durante un intervento a Canzonissima, l’artista ha condiviso un periodo complicato della sua carriera, caratterizzato da comportamenti autodistruttivi che lo hanno portato a una scarsa autostima. Ha anche raccontato di aver deciso di prendersi cura di sé, motivato dalla paura della morte. Le sue parole hanno evidenziato un passaggio importante nel suo percorso personale e professionale.
Fabrizio Moro ripercorre a Canzonissima un momento difficile della sua carriera, che lo ha portato anche ad avere poca considerazione di sé: "solo a un certo punto della mia vita ho deciso di volermi bene".🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Moro torna nelle Marche: l'appuntamento a Senigallia con il tour "Non ho paura di niente"SENIGALLIA - Le Marche si confermano ancora una volta protagoniste della grande musica d’autore.
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