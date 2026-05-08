In Argentina, Javier Milei si trova al centro di numerose polemiche mentre il suo governo affronta una fase complessa. La situazione si è deteriorata con proteste diffuse e scandali che coinvolgono direttamente il leader politico. La tensione cresce nel paese, che attraversa una fase di instabilità politica e sociale, con manifestazioni che si susseguono e richieste di chiarimenti da parte della popolazione.

Javier Milei torna al centro delle polemiche in Argentina in un momento particolarmente delicato per il suo governo. Dopo il successo ottenuto alle elezioni di metà mandato e mesi in cui sembrava aver consolidato il proprio potere politico, il presidente argentino si ritrova ora stretto tra nuovi scandali e una situazione economica che sta alimentando malcontento sociale. A pesare soprattutto è il caso che coinvolge Manuel Adorni, capo di gabinetto ed ex portavoce del governo, finito nel mirino per spese considerate incompatibili con il suo stipendio ufficiale. Secondo ricostruzioni giornalistiche e indagini della magistratura argentina,...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caos totale in Argentina, Milei travolto da scandali e proteste

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