Stasera, domenica 5 aprile 2026 alle 19:00, la terra verde di Charleston ospita la finale del Credit One Open, torneo WTA 500. Le due giocatrici in campo sono Pegula e Starodubtseva, pronte a contendersi il titolo in un match che ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di tennis. La partita si svolge nel contesto di un evento che fa parte del circuito femminile internazionale.

La terra verde di Charleston accoglie stasera, domenica 5 aprile 2026 alle 19:00, l’attesissima sfida che deciderà il trofeo del Credit One Open. Jessica Pegula, campionessa in carica, sfiderà la sorprendente Yuliia Starodubtseva per il titolo WTA 500. La partita, anticipata a causa delle avverse previsioni meteo, sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis. L’incontro vede contrapposte due storie diverse: da un lato la veterana americana che punta al secondo successo consecutivo sul terreno locale, dall’altro l’ucraina alla sua prima finale nel circuito maggiore. È una sfida tra esperienza consolidata e slancio improvviso, dove ogni punto pesa sulla storia personale di entrambe le atlete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Charleston 2026: Pegula e Starodubtseva si sfidano per il trofeo WTA 500

WTA Charleston 2026: incredibile Starodubtseva, batte Keys e sfiderà Pegula in finaleDa una parte la numero 1 del seeding, la favorita, che fatica sì, ma secondo un copione che, alla fine dei conti, era abbastanza prevedibile.

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È tempo di finale a Charleston Alle 19 Pegula sfida Starodubtseva per il secondo successo consecutivo a Charleston. L’ucraina va invece a caccia del suo primo titolo In diretta e in chiaro su SuperTennis x.com

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