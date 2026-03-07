Domenica 8 marzo si svolge a Montignoso la 14ª edizione del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race, una gara di ciclismo femminile che si tiene ormai da diversi anni. Le migliori cicliste si sfidano lungo il percorso di questa competizione, che ogni anno richiama atlete da diverse nazioni. La gara si svolge sulle strade di Cinquale e rappresenta un evento consolidato nel calendario internazionale di ciclismo femminile.

La Festa della donna passa anche dalle due ruote. Domenica 8 marzo le strade di Montignoso torneranno a colorarsi con la 14ª edizione del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race, gara che negli anni si è ritagliata un posto stabile nel calendario internazionale del ciclismo femminile. 170 le atlete attese ai nastri di partenza, in rappresentanza di 29 squadre provenienti da 14 Paesi, con la coloratissima carovana – formata dagli stessi pullman e ammiraglie del Giro d’Italia – che prenderà il via alle 13 dal lungomare del Cinquale per poi affrontare i 106,8 chilometri del tradizionale percorso, da sempre selettivo e capace di regalare sfide combattute e finali spettacolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trofeo Oro in Euro Si accende l’entusiasmo. Le migliori specialiste si sfidano a Cinquale

Ciclismo, domani appuntamento nel centro di cerreto. la gara, partenza alle 9.30, si correrà in memoria di giuseppe nardini. Il “Trofeo 10 Comuni“ accende l’entusiasmo degli appassionati della mountain bikeTorna a Cerreto la passione per la mountain bike con la quinta edizione della gara valida come ottava prova del circuito storico "Trofeo 10 Comuni".

Rugby, Coppa Italia: Valorugby e Petrarca si sfidano per il primo trofeo di stagioneSarà una sfida tra le due dominatrici della stagione quella che assegnerà la Coppa Italia: Valorugby Emilia e Petrarca Padova arrivano all’atto...

Aggiornamenti e notizie su Trofeo Oro in Euro Si accende....

Temi più discussi: Oro in Euro festa della donna con la campionessa del mondo; Parte il conto alla rovescia per il via del Trofeo Oro In Euro a Montignoso; Gara ciclistica femminile, domenica viale chiuso; Oro in Euro festa della donna con la campionessa del mondo.

Euro Gold Trophy: Excitement is ignited. The top specialists compete in Cinquale.The race has become a fixture on the international scene. World champion Vallieres and Italian champion Longo Borghini will be present. sport.quotidiano.net

Oro in Euro festa della donna con la campionessa del mondoGrande attesa a Montignoso per le stelle del ciclismo femminile al via dell'edizione #14 del Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race. La corsa apuano-versiliese è ormai diventata un punto di riferimento ... noitv.it

Trofeo Lanterna 2023! Finalmente dopo aver affrontato 3 cinture nere del 2009, Alessandro Carta (2011) arriva l'oro Benedetto Arlia - facebook.com facebook

After Strade Bianche, Team Generation take over Italian racing duties on Sunday, opening their 2026 season at Trofeo Oro in Euro. #TrofeoOroinEuro x.com