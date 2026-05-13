Durante gli Internazionali di Roma, un tifoso con la maglia amaranto ha invaso il Centrale, attirando l’attenzione dei presenti. La presenza di questa persona si aggiunge alla situazione già nota con il coro “Vai Cavallino, vai!” che accompagna le partite e gli eventi sportivi locali. Nel frattempo, si parla anche di un’altra vittoria di Sinner, che ha conquistato un risultato importante. La presenza di appassionati di diverse squadre e atleti si fa sempre più evidente nel contesto romano.

Agli Internazionali di Roma ormai manca solo “Cavalinho”. (noto anche con il coro “Vai Cavallino, vai!”) con “L’Orchestrina Amaranto” e poi Arezzo avrà colonizzato anche il Foro Italico. Durante la partita tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino, in mezzo a cori, urli e cartelloni improbabili, è comparso lui: lo striscione che ogni tifoso amaranto aspettava senza sapere di aspettarlo. “Arezzo in B, Sinner win”. Una frase semplice, diretta, commovente quasi. Perché il vero tifoso aretino nel 2026 ha un solo stato d’animo: ricordare al mondo che l’Arezzo è tornato in Serie B. Sempre. Ovunque. Comunque. Se vai a vedere il tennis lo scrivi sul cartello.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo in B, Sinner win”: il tifoso amaranto invade anche il Centrale di Roma

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