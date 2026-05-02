Livorno piange Enrico Spagnoli grande tifoso amaranto e della Pielle | il cordoglio della città

Da livornotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Livorno si stringe intorno al ricordo di Enrico Spagnoli, noto tifoso delle squadre locali e amante della musica, del mare e degli amici. La sua passione per la Pielle e per la squadra amaranto era evidente, e il suo nome è stato ricordato in diversi momenti pubblici e privati. La perdita di Spagnoli ha provocato un sentimento di lutto tra chi lo conosceva, portando alla luce il suo legame con la comunità e le passioni che lo hanno contraddistinto.

La Pielle, prima di ogni altra cosa. Ma anche il Livorno, rigorosamente in curva Nord. E poi la musica, il mare, gli amici. Un universo di passioni che lo avevano reso un volto noto in tutta la città e che, adesso, macherà tremendamente alla moglie Michela, ai familiari tutti e a chiunque abbia.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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