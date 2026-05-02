Livorno piange Enrico Spagnoli grande tifoso amaranto e della Pielle | il cordoglio della città

La città di Livorno si stringe intorno al ricordo di Enrico Spagnoli, noto tifoso delle squadre locali e amante della musica, del mare e degli amici. La sua passione per la Pielle e per la squadra amaranto era evidente, e il suo nome è stato ricordato in diversi momenti pubblici e privati. La perdita di Spagnoli ha provocato un sentimento di lutto tra chi lo conosceva, portando alla luce il suo legame con la comunità e le passioni che lo hanno contraddistinto.

La Pielle, prima di ogni altra cosa. Ma anche il Livorno, rigorosamente in curva Nord. E poi la musica, il mare, gli amici. Un universo di passioni che lo avevano reso un volto noto in tutta la città e che, adesso, macherà tremendamente alla moglie Michela, ai familiari tutti e a chiunque abbia.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-UP Imola 73-67:l'Andrea Costa spaventa la Pielle, ma al PalaMacchia non si passaI ragazzi di Turchetto dominano la prima metà di gara ma rischiano di rovinare tutto nel finale.