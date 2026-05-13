Arco nasce il nuovo hub di via Santa Caterina | apre il polo Conad

A Arco è stato aperto un nuovo punto vendita con un polo Conad in via Santa Caterina. All’interno del negozio sono stati allestiti un reparto dedicato agli articoli per gli sportivi e un’area rinnovata dove si trovava il vecchio Green Center. La nuova struttura offre una varietà di prodotti sia alimentari che non alimentari, con un’attenzione particolare alle esigenze degli acquirenti. La chiusura del Green Center ha portato a una riprogettazione dello spazio circostante.

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? Domande chiave Cosa troverai nel nuovo reparto dedicato agli sportivi?. Come cambierà l'area del vecchio Green Center?. Chi sono i partner dietro questo grande investimento?. Quanti nuovi posti auto saranno disponibili per i clienti?.? In Breve Apertura prevista il 14 maggio con orario continuato dalle 8:00 alle 20:30. Superficie totale di 8.000 mq con supermercato Conad da 1.500 mq. Oltre 40 collaboratori impiegati e 400 nuovi posti auto disponibili. Integrazione di Locker Amazon e corner benessere per sportivi del Garda trentino. Il nuovo polo commerciale di via Santa Caterina ad Arco aprirà i battenti il 14 maggio, trasformando l’area del vecchio Green Center in un centro di servizi moderno con oltre 40 collaboratori impiegati nella struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arco, nasce il nuovo hub di via Santa Caterina: apre il polo Conad ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spoleto, nasce il nuovo polo per l’edilizia: apre lo showroom 2A? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta edilizia a Spoleto con questa nuova fusione? Cosa troveranno i professionisti nei 400 metri quadrati del... Nasce la piazza del gusto a Misilmeri: apre un nuovo Conad Superstore nel centro commerciale AgoràOccupazione e valorizzazione: "Una struttura moderna che si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per lo shopping e l'economia locale" Il... Si parla di: Apre ad Arco un nuovo supermercato che alterna funzionalità e offerta diversificata; Voce Comune anche ad Arco, Gianluigi Maino il referente. Livia carissima e gentile..prima del riposo notturno..per te Artemisia Gentileschi ? Autoritratto came santa Caterina d'Alessandria 1614-15 x.com Nuovo percorso sui tetti del Duomo per ammirare le 500 cupole di Napoli reddit