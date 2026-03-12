Nasce la piazza del gusto a Misilmeri | apre un nuovo Conad Superstore nel centro commerciale Agorà

A Misilmeri apre un nuovo Conad Superstore all’interno del centro commerciale Agorà, una struttura moderna situata nel centro della città. L’inaugurazione segna l’arrivo di una nuova realtà commerciale che si inserisce nel panorama locale, offrendo una vasta gamma di prodotti ai clienti. La superficie è stata recentemente costruita e si propone come un punto di riferimento per gli acquisti nel territorio.

Occupazione e valorizzazione: "Una struttura moderna che si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per lo shopping e l'economia locale" Il panorama commerciale della provincia di Palermo si arricchisce di una nuova importante realtà: apre i battenti a Misilmeri il nuovo Conad Superstore all’interno del Centro Commerciale Agorà, di nuova costruzione, una struttura moderna che si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per lo shopping e l'economia locale. L’apertura del supermercato rappresenta un concreto motore di crescita per la comunità: sono infatti 28 le nuove risorse assunte, un segnale forte di investimento sul territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

