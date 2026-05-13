Sarà inaugurata domani alle 18 nella Galleria Fondo Archivio Gori, la mostra fotografica ’ London Upside Down Londra Sottosopra ’, progetto fotografico di Alessandro Sfondrini a cura di Francesco Minucci, promossa dall’azienda agricola Granosalis e patrocinata dal Comune di Grosseto. La mostra, visitabile poi fino a domenica 24 maggio, raccoglie 94 fotografie in bianco e nero realizzate nell’arco di due anni di lavoro e dedicate a Londra, città particolarmente amata dall’autore. Attraverso numerosi viaggi nella capitale britannica, Sfondrini ha sviluppato uno sguardo personale e originale sulla metropoli, soffermandosi non solo sulle sue strade e sui suoi simboli più noti, ma soprattutto sulla dimensione sotterranea della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Archivio Gori. Quella Londra ’sotterranea’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Da Cagliari ci credono: “Quella col Napoli è LA partita”. Quella vecchia rivalità nata con lo spareggioSono passati quasi 29 anni da quel Cagliari-Piacenza giocato a Napoli, con il tifo azzurro schieratosi a favore dei piacentini, eppure i tifosi sardi...

Michael E. Smith, una jam session sotterraneaMostre «CC», la personale dell'artista nei sotterranei del Palazzo Bentivoglio, a cura di Simone Menegoi e Tommaso Pasquali, aperta al pubblico fino...

Si parla di: Archivio Gori. Quella Londra ’sotterranea’; La nostra spiaggia, bene comune: incontro al Casello idraulico.

Londra sottosopra: al via la mostra fotografica alla Galleria Fondo Archivio Gori - x.com