Archivio Gori Quella Londra ’sotterranea’

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà inaugurata domani alle 18 nella Galleria Fondo Archivio Gori, la mostra fotografica ’ London Upside Down Londra Sottosopra ’, progetto fotografico di Alessandro Sfondrini a cura di Francesco Minucci, promossa dall’azienda agricola Granosalis e patrocinata dal Comune di Grosseto. La mostra, visitabile poi fino a domenica 24 maggio, raccoglie 94 fotografie in bianco e nero realizzate nell’arco di due anni di lavoro e dedicate a Londra, città particolarmente amata dall’autore. Attraverso numerosi viaggi nella capitale britannica, Sfondrini ha sviluppato uno sguardo personale e originale sulla metropoli, soffermandosi non solo sulle sue strade e sui suoi simboli più noti, ma soprattutto sulla dimensione sotterranea della città.🔗 Leggi su Lanazione.it

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