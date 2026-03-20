Da Cagliari si respira grande attesa per la partita contro il Napoli, considerata la sfida più importante. La rivalità tra le due squadre, nata durante uno spareggio 29 anni fa a Napoli, è ancora viva nei ricordi dei tifosi sardi. Nonostante il tempo passato, i sostenitori locali non hanno dimenticato quel confronto e sono pronti a seguire ogni momento della sfida.

Sono passati quasi 29 anni da quel Cagliari- Piacenza giocato a Napoli, con il tifo azzurro schieratosi a favore dei piacentini, eppure i tifosi sardi non riescono proprio a trovare pace. Anche quest’anno, come del resto ogni anno, stanno caricando il match di oggi in maniera piuttosto esagerata. Quest’anno addirittura la sfida col Napoli è stata definita LA partita. Contenti loro. Cagliari aspetta il Napoli come se fosse la partita della vita per vecchissimi screzi legati allo spareggio per non retrocedere tra i sardi e Piacenza che si giocò a Napoli e la città tifò Piacenza perché il loro allenatore – Cagni – sembrava in predicato di diventare il nuovo tecnico degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Cagliari ci credono: “Quella col Napoli è LA partita”. Quella vecchia rivalità nata con lo spareggio

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