Da Cagliari ci credono | Quella col Napoli è LA partita Quella vecchia rivalità nata con lo spareggio
Da Cagliari si respira grande attesa per la partita contro il Napoli, considerata la sfida più importante. La rivalità tra le due squadre, nata durante uno spareggio 29 anni fa a Napoli, è ancora viva nei ricordi dei tifosi sardi. Nonostante il tempo passato, i sostenitori locali non hanno dimenticato quel confronto e sono pronti a seguire ogni momento della sfida.
Sono passati quasi 29 anni da quel Cagliari- Piacenza giocato a Napoli, con il tifo azzurro schieratosi a favore dei piacentini, eppure i tifosi sardi non riescono proprio a trovare pace. Anche quest’anno, come del resto ogni anno, stanno caricando il match di oggi in maniera piuttosto esagerata. Quest’anno addirittura la sfida col Napoli è stata definita LA partita. Contenti loro. Cagliari aspetta il Napoli come se fosse la partita della vita per vecchissimi screzi legati allo spareggio per non retrocedere tra i sardi e Piacenza che si giocò a Napoli e la città tifò Piacenza perché il loro allenatore – Cagni – sembrava in predicato di diventare il nuovo tecnico degli azzurri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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