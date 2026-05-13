Arcaplanet benvenuti nella casa dei vostri animali
Arcaplanet, azienda italiana attiva nel settore dei prodotti per animali domestici da oltre trent'anni, si presenta come un punto di riferimento per i proprietari di animali. Nei negozi, i clienti trovano un’ampia gamma di alimenti, accessori e prodotti per la cura dei loro animali. La catena ha ampliato la propria presenza sul territorio nazionale, aprendo nuovi punti vendita e rafforzando le proprie attività.
I clienti sono loro, i nostri adorati pet Da Arcaplanet, questa è la consuetudine, non l'eccezionalità: i cani girano liberi tra le corsie come se andassero a scegliere il loro cibo preferito. Lo staff conosce i loro nomi, non solo quelli dei proprietari. C'è una familiarità che non può esserci nelle grandi catene di distribuzione, dove anche se gli animali sono accolti «tutto è ovviamente diverso», dice Gagliardi insistendo sul concetto di community. «E senza il pet la community non può essere una community: mancherebbe l'attore principale». Così, la partecipazione alla Milano City Life alla Dog Run 2026 di aprile è la prova che quella community esiste davvero.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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