La nuova norma in vigore Gli animali nella tomba dei padroni | ora si può
Da oggi, una nuova norma permette ai cittadini di essere sepolti o tumulati accanto ai propri animali da compagnia. La legge stabilisce che gli animali possono essere collocati nella stessa tomba dei loro proprietari, riconoscendo un legame che va oltre la vita terrena. La disposizione riguarda le strutture cimiteriali dove questa possibilità può essere attuata, in base alle regolamentazioni locali vigenti.
Il legame speciale che unisce ai propri animali da compagnia, riceve ora un riconoscimento che supera i confini della vita terrena, permettendo ai cittadini di essere sepolti o tumulati accanto ai propri fedeli compagni di vita. Con la pubblicazione della legge regionale numero 4 del 7 aprile infatti – la cosiddetta ‘Omnibus’ – nel Bollettino ufficiale della Regione (Bur), l’ente ha infatti ufficialmente modificato il testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Secondo Palazzo Donini la nuova norma risponde "a una sensibilità sociale sempre più diffusa che considera gli animali domestici come parte integrante del nucleo familiare....🔗 Leggi su Lanazione.it
Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06
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