Dopo il sequestro da parte delle autorità giudiziarie, due gattopardi sono stati affidati a una famiglia che li ha tenuti con sé per diciassette anni senza incidenti. I due esemplari, chiamati Maya e Ondino, sono stati descritti come parte integrante della famiglia, paragonati a figli, e convivono con altri animali domestici. La vicenda è stata raccontata in un programma televisivo, dopo l’interruzione delle procedure giudiziarie.

I gattopardi Maya e Ondino confiscati. Diciassette anni di convivenza, nessun incidente, una famiglia allargata che include due felini africani. Eppure, per la giustizia italiana, non basta. La storia di Emilia — diventata improvvisamente un caso nazionale — riaccende il dibattito sulla detenzione di animali esotici in Italia. I protagonisti sono Maya e Ondino, un maschio e una femmina di Leptailurus Serval, meglio noti come gattopardi africani: eleganti, maculati, magnetici. Arrivati in Franciacorta dall’Africa passando per la Slovenia, oggi sono al centro di una vicenda giudiziaria destinata a far discutere. La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo: nessuno può detenere animali di specie selvatica, anche se nati in cattività da generazioni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Sono come figli’: gattopardi in casa come animali domestici, il racconto in tv dopo lo stop dei giudici

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