Gli interrogatori relativi all'inchiesta sul sistema arbitrale sono stati sospesi per due settimane. Ieri mattina si è svolto l’ultimo interrogatorio, durato alcune ore, con un giornalista come testimone. La Procura ha deciso di fermare temporaneamente le audizioni mentre valuta se proseguire con eventuali azioni legali o ulteriori indagini. La situazione rimane in attesa di sviluppi ufficiali.

Due settimane di stop agli interrogatori, ieri mattina l’ultimo al giornalista Ivan Zazzaroni che per un paio d’ore è stato sentito come testimone nell’inchiesta della Procura sul sistema arbitrale. In questo lasso di tempo, ma prima della pausa estiva delle udienze, il procuratore capo, Marcello Viola (nella foto), deciderà se e come procedere. L’annuncio, ieri, al termine di una lunga riunione nel suo ufficio con il pm che ha coordinato le indagini Maurizio Ascione e con la Guardia di Finanza che ha depositato una relazione. Il nodo che dovrà sciogliere la procura è se ci sono gli elementi per procedere con le contestazioni di frode sportiva per gli episodi di presunte pressioni sulle designazioni e pure sul filone delle "bussate" al Var per le decisioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arbitri, una pausa di due settimane. La Procura deciderà se procedere

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Temi più discussi: Arbitri, una pausa di due settimane. La Procura deciderà se procedere; Inchiesta arbitri in pausa: stop alle audizioni. Non ci sono nuovi indagati; Zazzaroni diventa testimone nell’inchiesta sugli arbitri: due ore di audizione in Procura; Inchiesta arbitri, stop alle testimonianze: cosa succede ora, le due ipotesi.

Non c'è necessità, al momento, di sentire dirigenti di club, né di iscrivere nel registro degli indagati altre persone, oltre alle cinque già indagate tra arbitri e varisti, tra cui l’ormai ex designatore Gianluca #Rocchi. Ora in un paio di settimane gli inquirenti faran x.com

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