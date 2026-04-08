Un importante annuncio è stato fatto riguardo a una sospensione temporanea delle tensioni tra le parti coinvolte in un conflitto internazionale. L’accordo prevede una tregua di due settimane, ma con una condizione precisa: la riapertura immediata e sicura dello stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata da un rappresentante di alto livello, indicando che lo scontro rimane ufficialmente sospeso durante il periodo di pausa.

Donald Trump ha annunciato di accettare un cessate il fuoco di due settimane nel confronto con l’Iran, ma ponendo una condizione netta: la riapertura completa, immediata e sicura dello stretto di Hormuz. La tregua arriva dopo giorni di tensione estrema e minacce di attacchi su larga scala, e rappresenta più una pausa strategica che una svolta pacifica. La decisione è maturata mentre il mondo era già entrato in una fase di massima allerta, con il rischio concreto di un’escalation militare imminente. Una tregua nata sull’orlo dello scontro. Fino a poche ore prima, la linea americana era durissima. Trump aveva fissato un ultimatum all’Iran, ventilando operazioni militari devastanti contro infrastrutture strategiche e lasciando intendere che il tempo per trattare fosse ormai finito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump accetta due settimane di tregua a condizione che riapra Hormuz: pausa nella guerra, ma lo scontro resta sospeso

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L'annuncio del presidente americano Donald Trump arriva tramite il social Truth. Lo stop ai bombardamenti sarebbe condizionato dall'accettazione da parte dell'Iran di una "completa, immediata e sicura riapertura dello Stretto di Hormuz." "Il motivo di questa d - facebook.com facebook

"Un'intera civiltà morirà stanotte" se l'Iran non accetta i termini USA, dice Trump. Il gangsterismo elevato a logica di politica internazionale. La disperazione strategica che diventa la rivendicata volontà di commettere crimini di guerra. Gli Usa portano il mondo s x.com