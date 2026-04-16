Auto e moto | apre il primo store nel centro commerciale napoletano!

Un nuovo punto vendita dedicato a auto e moto ha aperto nel centro commerciale di Napoli. Si tratta del primo negozio di questo tipo nella zona, offrendo una vasta selezione di veicoli e accessori. L'apertura è avvenuta questa settimana e si rivolge a clienti interessati ad acquistare veicoli di varie marche e modelli. La struttura si trova all’interno del centro commerciale, facilmente accessibile ai visitatori.

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