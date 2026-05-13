Appuntamento letterario con Marco Meriggi al ProvoCult CLab di San Giovanni Rotondo
Nella serata di oggi si tiene un evento letterario presso il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo, dove l’autore Marco Meriggi presenta il suo nuovo libro intitolato “Carbonari del Sud”. L’incontro prevede una presentazione pubblica dell’opera, seguita da eventuali interventi e domande del pubblico. La manifestazione rientra nel calendario di iniziative culturali organizzate nel territorio e si svolge in modalità aperta al pubblico.
(FG) Marco Meriggi presenta "Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario" Torna l'appuntamento con il libro e la letteratura a San Giovanni Rotondo. Venerdì 15 maggio alle ore 19.00, nella sede di via Cocle del Provo.Cult APS si terrà la presentazione del volume "Carbonari del Sud. Settarismo, stato, società nel Mezzogiorno preunitario" di Marco Meriggi (ed. Federico II University Press, 2025). L'autore ripercorre così l'intera vicenda storica che ruota attorno a questa società segreta, nata nel Regno di Napoli nei primi anni del XIX secolo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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