il sound electro chic dei fanali approda al provocult clab di san giovanni rotondo

Il gruppo musicale Fanali si esibirà al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo sabato 14 marzo, portando sul palco il loro sound electro-chic. Durante l’evento, presenteranno il nuovo album intitolato “Nun me scetà”. La band partenopea ha già tenuto un concerto molto seguito nel fine settimana precedente. L’appuntamento di marzo porta le loro sonorità alternative in un locale del territorio.

Dopo il partecipatissimo live dello scorso weekend, sabato 14 marzo le sonorità alternative del tributo ai C.S.I. lasceranno posto a quelle eleganti ed electro-chic dei Fanali. “Se inizialmente ha prevalso un po’ di timore all’idea di provare a stravolgere questi capolavori – spiega uno dei componenti della band – alla fine l’occasione di dare una veste nuova ad alcune delle canzoni più belle di sempre portandole a dialogare con il sound con il quale la band è cresciuta è stata divertente e stimolante al contempo. Sull’onda dell’entusiasmo che quel concerto ha suscitato la decisone di imprimerlo su disco è venuta naturale”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

