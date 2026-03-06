Al ProvoCult CLab di San Giovanni Rotondo Lucia Tancredi presenta il libro ‘Ersilia e le altre'

Sabato 7 marzo alle 19, il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo ospiterà la presentazione del libro ‘Ersilia e le altre’ di Lucia Tancredi, autrice pugliese nota per la sua scrittura vivace e coinvolgente. L’evento, in collaborazione con ‘I Presidi del Libro’ di San Giovanni Rotondo, vedrà l’autrice discutere del suo ultimo romanzo, che racconta storie di personaggi straordinari.

Sabato 7 marzo alle 19 il Provo.Cult C.Lab, in collaborazione con 'I Presidi del Libro' di San Giovanni Rotondo, torna a ospitare una delle più brillanti e promettenti autrici pugliesi, verrà infatti presentato in sede l'ultimo romanzo di Lucia Tancredi 'Ersilia e le altre – Storia straordinaria di donne e bambine all'alba del femminismo'. Il volume restituisce la storia di una pioniera del femminismo impegnato e concreto, quella di Ersilia Bronzini Majno, fondatrice dell'Unione Femminile nel 1898, Unione a oggi ancora operativa nella storica sede milanese, e dell'Asilo Mariuccia nel 1902.

Lucia Tancredi presenta “Ersilia e le altre“Ersilia cammina tra i vicoli di una Milano in corsa verso la modernità, ma che nasconde ai margini miseria e sfruttamento.

