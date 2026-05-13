Approvato il progetto | allo stadio di Monza si potrà arrivare in bici
La giunta comunale di Monza ha approvato ufficialmente il progetto che permette di raggiungere lo stadio Brianteo e il Palasport in bicicletta. Il percorso ciclopedonale, che collega via Correggio a viale Stucchi, sarà completato nei prossimi mesi. Si tratta di un intervento che consente ai ciclisti di arrivare direttamente ai principali impianti sportivi della zona. La decisione segue un iter che ha coinvolto diversi passaggi amministrativi.
Dopo tanta attesa è arrivato l’ok definitivo. La giunta comunale di Monza ha infatti approvato la delibera per completare il percorso ciclopedonale – da via Correggio a viale Stucchi – che porterà i ciclisti ad arrivare in sella alla propria bici fino al Brianteo e al Palasport.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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