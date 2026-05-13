Approvato il progetto | allo stadio di Monza si potrà arrivare in bici

La giunta comunale di Monza ha approvato ufficialmente il progetto che permette di raggiungere lo stadio Brianteo e il Palasport in bicicletta. Il percorso ciclopedonale, che collega via Correggio a viale Stucchi, sarà completato nei prossimi mesi. Si tratta di un intervento che consente ai ciclisti di arrivare direttamente ai principali impianti sportivi della zona. La decisione segue un iter che ha coinvolto diversi passaggi amministrativi.

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