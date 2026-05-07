Le torri faro collocate allo stadio Esseneto | adesso si potrà accendere il futuro dello sport agrigentino

Sono in corso lavori allo stadio Esseneto per l’installazione delle torri faro. Questa operazione sta attirando l’attenzione di chi passa nella zona, con molti che rallentano o si fermano per guardare. I lavori riguardano specificamente la posizione delle nuove strutture di illuminazione, che permetteranno di accendere il campo anche di sera. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato una data di completamento.

Lavori in corso allo stadio Esseneto. Lavori che stanno permettendo di collocare le torri faro. In tantissimi, stamani, passando dalla zona, non hanno potuto far altro che rallentare, o addirittura fermarsi, alzando gli occhi al cielo. Dopo anni e anni d'attesa, di fatto si assiste ad un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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