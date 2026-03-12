Guardiagrele approvato il progetto per il campo in erba sintetica allo stadio Tino Primavera
La giunta comunale di Guardiagrele ha approvato il progetto per la realizzazione di un campo in erba sintetica allo stadio Tino Primavera. La decisione riguarda la riqualificazione dello stadio comunale e prevede la messa in opera di un nuovo manto in sintetico. L’intervento è stato ufficialmente approvato dall’amministrazione locale.
Via libera dalla giunta comunale di Guardiagrele al progetto di riqualificazione dello stadio comunale "Tino Primavera". L'approvazione è arrivata nella seduta di martedì scorso e riguarda un intervento complessivo da 1 milione e 50mila euro. L'obiettivo dell'amministrazione è dotare la città di un impianto polivalente, conforme alle norme Coni e Figc, che possa essere utilizzato quotidianamente per diverse attività sportive.
