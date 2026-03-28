Valle d’Aosta lezioni al via il 10 settembre | approvato il calendario scolastico 2026 27

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha dato il via libera al calendario scolastico per l’anno 202627, su proposta della Sovraintendenza agli studi e con il coinvolgimento del Consiglio scolastico regionale. Le lezioni sono programmate per iniziare il 10 settembre. La decisione riguarda l’organizzazione delle date di apertura e chiusura delle scuole nella regione per quell’anno scolastico.

La Giunta regionale della Valle d’Aosta ha espresso parere favorevole al calendario scolastico 2026-2027, su proposta della Sovraintendenza agli studi e con il coinvolgimento del Consiglio scolastico regionale. La comunicazione è arrivata dall’Assessorato all’Istruzione. L'articolo Valle d’Aosta, lezioni al via il 10 settembre: approvato il calendario scolastico 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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