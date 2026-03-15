Apple Pie Arcigay Avellino su adozioni e unioni civili | la sfida dei diritti in Italia

L'Arcigay di Avellino ha affrontato il tema delle adozioni e delle unioni civili, sottolineando le sfide legate al riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali in Italia. La discussione si concentra sulle questioni legali e sociali che coinvolgono le coppie unite civilmente e le loro possibilità di adottare. Il dibattito pubblico si riaccende in vista di possibili sviluppi legislativi.

La questione del riconoscimento della possibilità di adottare a coppie unite civilmente torna al centro del dibattito giuridico e sociale in Italia. A riaccendere l’attenzione è una recente ordinanza che rimette al centro il tema dell’uguaglianza dei diritti e della tutela dei minori. Tutto nasce dal ricorso presentato da due quarantenni veneziani, legati da un’unione civile, che hanno manifestato la volontà di adottare un bambino ospitato in un orfanotrofio all’estero. In Italia la legge n. 184 del 4051983 - Diritto del minore ad una famiglia, riconosce la possibilità di adottare a coppie coniugate. Per chi è single è prevista la possibilità di adottare in casi particolari, quando cioè il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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