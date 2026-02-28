VIDEO Laura Nargi c’è per Avellino e non per una candidatura

Laura Nargi si presenta ad Avellino davanti a un pubblico numeroso e entusiasta. La scena si svolge in un contesto pubblico, con la presenza di molte persone che la attendono. La sua apparizione avviene in un momento di grande partecipazione, mentre si lascia aspettare prima di fare il suo intervento. La situazione si svolge in modo tranquillo e senza intoppi.

Bagno di folla alla presentazione del progetto civico "Siamo Avellino" legato all'ex sindaco, ma sulle candidature frena Il bagno di folla c’è. Anche l’entusiasmo. Laura Nargi si fa aspettare circa mezz’ora prima di arrivare all’ex Carcere borbonico dove l’attende tutta la sua squadra per la presentazione ufficiale dell’associazione “Siamo Avellino”, frutto del progetto politico amministrativo che l’ha portata all’elezione a sindaco di Avellino. “Ma oggi non sono qui per parlare di politica, men che meno per annunciare una mia candidatura. Anzi, non è detto che sia io la candidata di nessun schieramento, chicchessia, perché si parte dalle persone, dagli uomini e dalle donne, e poi si arriva alla scelta della figura apicale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nargi al centro: dialoghi e nomi per la candidatura unitaria nel centrodestra ad AvellinoAvellino, 6 febbraio 2026 – Si è svolto oggi il secondo tavolo di coalizione del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative del...

Dolce vita, 24 i testimoni della difesa di Gianluca Festa: c’è anche Laura NargiIl Comune si costituisce parte offesa nel processo. Udienza rinviata al 24 aprile La difesa ha indicato 24 testimoni Avellino. Un’udienza «tecnica». Così l’ha definita l’avvocato Luigi Petrillo, ... msn.com

"Manca una ragionevole previsione di condanna", spiega il gip, anche per l'ex sindaca Laura Nargi - facebook.com facebook