Appiano Gentile Inter | stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio

Stasera si svolge la finale di Coppa Italia tra l’Inter e la Lazio. La partita si gioca dopo le ultime notizie sulla formazione nerazzurra, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e giocatori diffidati. Le squadre si affrontano nel stadio di Appiano Gentile, mentre gli addetti ai lavori seguono gli sviluppi delle scelte tecniche e le condizioni dei singoli atleti.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com

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LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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