Appiano Gentile Inter | stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio

Da internews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera si svolge la finale di Coppa Italia tra l’Inter e la Lazio. La partita si gioca dopo le ultime notizie sulla formazione nerazzurra, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e giocatori diffidati. Le squadre si affrontano nel stadio di Appiano Gentile, mentre gli addetti ai lavori seguono gli sviluppi delle scelte tecniche e le condizioni dei singoli atleti.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com

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