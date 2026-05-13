Appiano Gentile Inter | stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio
Stasera si svolge la finale di Coppa Italia tra l’Inter e la Lazio. La partita si gioca dopo le ultime notizie sulla formazione nerazzurra, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e giocatori diffidati. Le squadre si affrontano nel stadio di Appiano Gentile, mentre gli addetti ai lavori seguono gli sviluppi delle scelte tecniche e le condizioni dei singoli atleti.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stasera la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match.🔗 Leggi su Internews24.com
LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
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??? Secondo quanto rivelato da Alfio Musmarra, la notizia del presunto finto infortunio sarebbe stata fatta trapelare volutamente dall’Inter per stanare la talpa interna che diffonde informazioni riservate da Appiano Gentile. Cristian Chivu avrebbe già indivi facebook
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