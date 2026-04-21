Appiano Gentile Inter | stasera la gara contro il Como in Coppa Italia

Stasera si gioca la partita di Coppa Italia tra l'Inter e il Como. La squadra si prepara ad affrontare l'incontro, con alcune assenze dovute a infortuni e tempi di recupero ancora in corso. Sono stati comunicati anche i nomi dei giocatori diffidati, mentre arrivano aggiornamenti sulla formazione e sulle condizioni dei singoli in vista della sfida. La gara si svolge nella sede di Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Stasera la gara contro il Como in Coppa Italia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: stasera la gara contro il Como in Coppa Italia Inter-Pisa 6-2: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Appiano Gentile Inter: rifinitura in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Appiano Gentile Inter: tra pochi istanti la sfida contro il Comodi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È un derby: la partitissima di Appiano; Nadia Battocletti cuore Inter: la campionessa olimpica in visita ad Appiano; Battocletti visita l'Inter ad Appiano: Per me è una questione di famiglia; Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo. Ad Appiano Gentile si è celebrata la decima edizione di Inter Partner B2BUna giornata di condivisione organizzata nel centro sportivo dell'Inter per favorire sinergie e rafforzare le relazioni ... fcinter1908.it Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: Resto qui, tutto chiarito con LautaroI primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Tra questi c'è anche Calhanoglu, nei giorni scorsi al centro di ... sport.sky.it Buone notizie da Appiano Gentile: Alessandro Bastoni torna a correre forte! #Bastoni #Inter #AppianoGentile #Chivu #Oaktree #SkySport #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SerieA - facebook.com facebook Novità da #AppianoGentile sugli infortunati dell' #Inter #Lautaro e #Bisseck saltano il #Cagliari x.com