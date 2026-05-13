Appello bis per la tragedia di Rigopiano concessi 90 giorni in più per depositare le motivazioni della sentenza

È stata concessa una proroga di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza d’appello bis nel processo sulla tragedia di Rigopiano, che si è svolto a Perugia. La decisione riguarda il tempo a disposizione per completare le motivazioni della sentenza emessa in precedenza. La proroga è stata ufficializzata di recente e permette di allungare i termini previsti inizialmente.

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Proroga di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza d’appello bis del processo sulla tragedia di Rigopiano che si è celebrato a Perugia. La sentenza è arrivata l’11 febbraio 2026 e che ha portato a 3 condanne, 5 assoluzioni e 2 prescrizioni. Come riportato dall’agenzia Ansa, a.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rigopiano, perché le motivazioni della sentenza di Perugia slittano di 90 giorniRoma, 12 maggio 2026 – Una proroga di novanta giorni prima di depositare le motivazioni della sentenza d’appello bis sul disastro di Rigopiano, che... Sentenza ‘Fiera bis’, le motivazioni: "Appalto per i lavori post sisma, la Regione non è stata raggirata""La Regione non fu indotta in errore, né subì un pregiudizio patrimoniale" a seguito dei fatti al centro del secondo filone dell’inchiesta sui... Temi più discussi: Appello bis per la tragedia di Rigopiano, concessi 90 giorni in più per depositare le motivazioni della sentenza; Corinaldo, definitive le condanne minori per la strage del 2018; Strage di Corinaldo, Cassazione conferma condanne per 5 imputati; Crollo hotel Rigopiano, prorogato il termine per il deposito delle motivazioni dell’appello bis. La tragedia di Rigopiano, attesa per la sentenza d'appello bis: tra le 29 vittime anche sei marchigianiE' attesa per il pomeriggio di oggi la sentenza d'appello bis del processo per il disastro di Rigopiano, nel quale il 18 gennaio 2017 persero la vita 29 persone in un hotel alle pendici del Gran Sasso ... corriereadriatico.it Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, tragedia Rigopiano: 3 condanne e 5 assoluzioni nell’Appello bisLe ultime notizie di oggi con il processo per la tragedia di Rigopiano, ma anche le novità su Crans-Montana e la morte di Zoe Trinchero Apriamo le ultime notizie con le tre condanne e le cinque ... ilsussidiario.net