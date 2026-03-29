Le motivazioni della sentenza sulla cosiddetta ‘Fiera bis’ chiariscono che, riguardo all’appalto per i lavori post sisma, la Regione non è stata raggirata né ha subito danni patrimoniali. La decisione si riferisce a un secondo filone di inchiesta che indagava presunti illeciti e appalti pilotati, ma le autorità giudiziarie hanno stabilito che non ci sono state irregolarità a carico dell’ente regionale.

"La Regione non fu indotta in errore, né subì un pregiudizio patrimoniale" a seguito dei fatti al centro del secondo filone dell’inchiesta sui presunti illeciti in Fiera, relativo all’ipotizzato appalto pilotato per i lavori post sisma. È uno degli assunti centrali delle motivazioni alla sentenza che il 20 febbraio ha sancito il crollo di quasi tutto l’impianto accusatorio. L’atto appena notificato riguarda gli imputati che avevano scelto di discutere l’udienza preliminare. Per i due che erano stati assolti in abbreviato (tra cui l’ex assessore Aldo Modonesi) le conclusioni non risultano ancora depositate. Il documento firmato dal giudice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sentenza ‘Fiera bis’, le motivazioni: "Appalto per i lavori post sisma, la Regione non è stata raggirata"

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