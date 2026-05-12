Una proroga di novanta giorni è stata decisa prima di depositare le motivazioni della sentenza di secondo grado relativa al disastro di Rigopiano. La vicenda riguarda l’incidente avvenuto nel gennaio 2017, quando una valanga ha travolto un hotel sul Gran Sasso causando la morte di 29 persone, tra ospiti e lavoratori. Questa decisione è stata comunicata nelle settimane scorse e riguarda il procedimento giudiziario in corso.

Roma, 12 maggio 2026 – Una proroga di novanta giorni prima di depositare le motivazioni della sentenza d’appello bis sul disastro di Rigopiano, che il 18 gennaio 2017 ha provocato 29 morti, ospiti e lavoratori dell’hotel sul Gran Sasso, travolto e cancellato da una valanga. L’hanno chiesta il presidente della Corte Paolo Micheli e il consigliere relatore, Carla Maria Giangamboni, con un’istanza che è stata depositata ieri, 11 maggio. Perché è stata chiesta una proroga. “Le ragioni che impediscono il rispetto del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza emessa in data 11 febbraio 2026 sono meritevoli di condivisione:...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rigopiano, perché le motivazioni della sentenza di Perugia slittano di 90 giorni

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