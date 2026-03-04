Si spacciavano per appartenenti alle forze dell' ordine arrestata in flagranza coppia di truffatori

Una coppia di truffatori, un uomo di 32 anni e una donna di 50, è stata arrestata in flagranza dai carabinieri di Riccione. Da alcuni giorni, le forze dell’ordine seguivano le loro tracce, sospettando che si fosse dedicata a diverse truffe ai danni di anziani, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto durante un intervento mirato a fermare le attività dei due soggetti.

I malviventi erano partiti da Riccione per mettere a segno un colpo nelle Marche, l'anziana vittima aveva già consegnato loro gli oggetti preziosi prima dell'intervento dei carabinieri Da diversi giorni i carabinieri della Compagnia di Riccione erano sulle tracce di due soggetti, un 32enne e una 50enne, sospettati di essere gli autori di una serie di truffe agli anziani spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine. Nella mattinata di martedì i militari dell'auto hanno individuato la vettura della coppia e hanno iniziato a pedinarla anche quando ha imboccato l'autostrada per dirigersi verso sud. Ipotizzando che i malviventi stessero facendo una trasferta per mettere a segno un colpo, i carabinieri li hanno seguiti fino a Montermarciano in provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Fratelli d’Italia si unisce alle forze dell’ordine in un gesto di solidarietà durante l’operazione stradale.Fratelli d’Italia scende in piazza a Ferrara, sabato 3 febbraio 2026, per un banchetto informativo e di solidarietà alle forze dell’ordine.

Dopo fuga di ore, uomo ricercato per tentato omicidio si presenta spontaneamente alle forze dell’ordine.Un uomo ricercato da oltre un mese per un tentato omicidio si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Sassari, mettendo così fine a...