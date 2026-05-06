Appalti truccati e mazzette dieci sanniti coinvolti | l’inchiesta che svela il sistema del malaffare

Si riaccendono i riflettori sulla maxi inchiesta che riguarda appalti pubblici e corruzione. Dieci persone provenienti dalla provincia di Sanniti sono state coinvolte in un'indagine che ha portato alla luce un sistema di pratiche illecite, tra cui appalti truccati e pagamenti di mazzette. L'inchiesta si concentra sulle modalità con cui alcune aziende e funzionari hanno gestito e manipolato le assegnazioni di lavori pubblici.

Tempo di lettura: 3 minuti Si riaccendono i riflettori sulla maxi inchiesta sugli appalti pubblici, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha deciso di impugnare la decisione del giudice per le indagini preliminari che aveva negato l’applicazione delle misure cautelari nei confronti di numerosi indagati. Tra gli indagati figurano imprenditori, tecnici e professionisti ritenuti parte di un sistema che avrebbe condizionato l’assegnazione di appalti pubblici, tra cui ben dieci sanniti: Fabio Leonetti, 49enne di Paupisi; Silvia Rapuano, 39enne di Paupisi; Matteo Iannotti, 44enne di Cerreto Sannita; Giuseppe Canelli, 47enne di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Appalti truccati e mazzette, dieci sanniti coinvolti: l’inchiesta che svela il sistema del malaffare Notizie correlate Reggio Calabria, appalti truccati e mazzette alle cosche: confiscati beni per 6 milioni a un imprenditoreConfisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria. “Sistema Sorrento”, concorsi pubblici truccati oltre agli appalti: al vaglio altre 15 misure cautelariIl gip di Torre Annunziata ha emesso 15 inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo nei confronti di altrettanti indagati, ritenuti coinvolti... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Blog | Quindi se la mazzetta è 'modesta', non è grave? Nordio mostra un cortocircuito perfetto. Mazzette e appalti a Martina Franca, la Procura chiede sei arresti I NOMIMazzette in cambio di appalti. Dopo Torricella è il Comune di Martina a finire nella bufera con la richiesta di arresto in carcere per un funzionario accusato di aver intascato denaro per pilotare tre ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tangenti e appalti truccati nel tarantino, arrestato ex vicesindacoTORRICELLA (TARANTO) (ITALPRESS) – Un sistema collaudato di mazzette in contanti e gare d’appalto su misura per favorire imprenditori amici. E’ quanto ... vocedimantova.it